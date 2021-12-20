Украина блокирует транзит железнодорожных перевозок из Китая в Польшу

Компания PKP LHSО, доставляющая по железной дороге товары из четырех китайских провинций и Кореи через Украину в Польшу, заявила о проблемах с пересечением польско-украинской границы товарными поездами, – сообщает Rzeczpospolita.

По информации польского издания, Украина в течение недели блокирует транзит в Польшу товарных поездов из Китая, требуя увеличить количество разрешений на транспортные автоперевозки.

Украина запросила у Польши 200 тысяч «транзитных» разрешений в месяц на 2022 год, вместо 160 тысяч, выданных в 2021. Со своей стороны, Польша стремится уменьшить количество подобных документов, утверждая, что польские перевозчики полностью не использовали разрешения на 2021 год, а их количество должно быть одинаковым с польской и украинской сторон.

Варшава, Иван Бабурин

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