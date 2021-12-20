Жена президента Франции подаст жалобу за сравнение её с трансгендером

Супруга президента Франции Брижит Макрон намеревается подать жалобу на тех, кто распространяет слухи о том, что она якобы сменила пол с мужского на женский, – сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении жены французского лидера.

Отмечается, что слухи о смене пола первой леди Франции начали распространяться в соцсетях при активной поддержке сторонников правых сил. В них утверждается, что супруга Макрона – трансгендер, якобы она родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – это девичья фамилия жены французского президента), но в свое время прошла операцию по смене пола.

Впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, который известен тем, что публикует конспирологические теории.

Напомним, жена Макрона Брижит старше своего избранника на 24 года. Она была его учительницей французского языка. У пары нет общих детей. Франсуа Макрон усыновил троих детей от первого брака супруги.

Париж, Иван Бабурин

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