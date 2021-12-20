У берегов Мадагаскара в результате крушения судна погибли около 17 человек

В результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара погибли не менее 17 человек, еще около 60 считаются пропавшими без вести, – сообщает AFP со ссылкой на местное управление морских и речных портов (APMF).

Представители APMF сообщили, что крушение потерпело деревянное судно, не имеющее лицензии для перевозки пассажиров. По предварительным данным, в понедельник утром, 20 декабря, у него вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф, а затем врезалось в риф.

Генеральный директор APMF Жан Эдмон Рандрианантенайна рассказал: «На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены. Поисковая операция продолжается».

Сообщается также, что в спасательной операции, участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.

Антананариву, Иван Бабурин

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