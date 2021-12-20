США не рекомендует американцам посещать Украину

Посольство США в Киеве выступило с сообщением о том, что Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии коронавируса, а также в связи с возросшими угрозами со стороны России, – сообщает Интерфакс.

На свое странице в Twitter американское посольство на Укранине сообщает: «Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России».

Кроме того, американская дипмиссия выступила с предупреждением к своим гражданам следующего характера: «Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски».

Вашингтон, Иван Бабурин

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