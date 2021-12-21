Глава Кузбасса попал в массовую аварию на служебном автомобиле (ВИДЕО)

Автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП. Глава региона направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная». В результате аварии пострадали несколько человек, главы региона в их числе нет.

ДТП случилось на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла в 9 часов утра. «Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении в телеграм-канале Цивилева. Точное число пострадавших не указывается.

На месте аварии работает скорая помощь. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Telegram: Глава Кузбасса попал в ДТП

Позже в пресс-службе областной администрации уточнили, что глава Кузбасса не пострадал.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что служебный автомобиль Цивилева попал в массовое ДТП с грузовиками. В сети выложены ролики с места аварии. На трассе столкнулись два легковых автомобиля, два большегруза и микроавтобус Mercedes с правительственным номером, отмечают очевидцы.

Кемерово, Наталья Петрова

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