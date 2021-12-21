В Забайкалье неизвестный убил продавца ради ноутбука

Полиция и Следственный комитет ищут человека, застрелившего продавца одного из магазинов в Могоче Забайкальского края. Тело погибшего нашли вечером 20 декабря, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

«Неизвестный вошел в магазин, где из неустановленного огнестрельного оружия выстрели в продавца, а сам, завладев ноутбуком, скрылся. От полученных ранений продавец скончался на месте», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, об убийстве, сопряженном с разбоем. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Личность стрелявшего пока не установлена.

Могоча, Наталья Рязанова

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