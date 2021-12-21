В Бурятии 17 детей получили химические ожоги в спа-комплексе

17 детей пострадали при посещении сауны в Улан-Удэ. Они получили химические ожоги в бассейне. Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 19 декабря в спа-комплексе на проспекте Автомобилистов.

Дети получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи во время купания в бассейне. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Взяты пробы из бассейна, назначены судебно-медицинские исследования. Предположительно, к ожогам могла привести повышенная концентрация в воде дезинфицирующих веществ.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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