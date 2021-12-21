В Томске горит гипермаркет «Лента»: обрушилась крыша, слышны взрывы (ВИДЕО)

В Томске вспыхнул пожар в гипермаркете «Ленте». По данным МЧС, из горящего магазина эвакуированы около 200 человек. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в «Ленте» на улице Елизаровых поступило спасателям в 15:06 местного времени (11:06 мск). К настоящему времени огонь охватил всю площадь гипермаркета – 5 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв.м.

В тушении возгорания задействованы порядка 90 человек и 30 единицы техники. К месту происшествия направлен пожарный поезд РЖД.

Глава Томской области Сергей Жвачкин заявил, что всех посетителей успели эвакуировать. В «Ленте» нет людей, заверил он.

На опубликованных в соцсетях роликах видно, как огромные столбы дыма вырываются из здания гипермаркета, слышны громкие хлопки. Вероятно, взрывается пиротехника, которая продается в торговом центре.

Томск, Наталья Петрова

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