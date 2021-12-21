Procter & Gamble отзывает с рынка сухие шампуни из-за риска появления рака

Компания Procter & Gamble Co (P&G) выпустила пресс-релиз, в котором сообщается об отзыве ряда сухих шампуней, из-за обнаружения в аэрозольных баллончиках бензола, способствующего появлению рака. Отзыв затрагивает сухие шампуни таких марок, как Pantene, Aussie и Herbal Essences. В ноябре компания отозвала антиперспиранты-спреи Old Spice и Secret по этой же причине, – сообщает Интерфакс.

Американский производитель потребительских товаров отмечает, что он провел расследование относительно содержания бензола в выпускаемой продукции. Это связано с тем, что в СМИ летом 2021 года появился ряд сообщений о содержании этого вещества в некоторых товарах Johnson & Johnson. По итогам расследования следы бензола были обнаружены в пропелленте, который применяется для распыления продукции из баллончиков. В сообщении P&G говорится, что хотя бензол не входит в состав любого из продуктов, производимых компанией, расследование показало неожиданные уровни бензола в пропелленте».

Отмечается, что по данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень воздействия бензола может вызвать рак, в том числе лейкемию и рак костного мозга.

Вашингтон, Иван Бабурин

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