Российские военные попали под лавину в Южной Осетии

Трое из пяти российских военнослужащих извлечены из-под лавины в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскавказской автомагистрали (Транскама), – сообщает Интерфакс

В дежурной части МЧС Южной Осетии рассказали, что строение, где размещены российские военные, охраняющие Рокский тоннель Транскама, накрыли две лавины.

«На место ЧП прибыли спасатели, машины скорой помощи и другие службы», – рассказали в МЧС.

Глава МЧС республики сообщил, что нескольких военнослужащих РФ «удалось вытащить из-под завала живыми».

«Трое военнослужащих извлечены из-под лавины в районе Рокского туннеля. Извлечены трое из пяти военнослужащих. Ведутся поиски еще двоих», – сообщает Интерфакс.

В каком состоянии находятся извлеченные из-под лавины военные не уточняется.

По первоначально поступавшей информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), машина с пятью военнослужащими попала под лавину в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскама.

Цхинвал, Иван Бабурин

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