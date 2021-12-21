Российские военные попали под лавину в Южной Осетии

Трое из пяти российских военнослужащих извлечены из-под лавины в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскавказской автомагистрали (Транскама), – сообщает Интерфакс
В дежурной части МЧС Южной Осетии рассказали, что строение, где размещены российские военные, охраняющие Рокский тоннель Транскама, накрыли две лавины.
«На место ЧП прибыли спасатели, машины скорой помощи и другие службы», – рассказали в МЧС.
Глава МЧС республики сообщил, что нескольких военнослужащих РФ «удалось вытащить из-под завала живыми».
«Трое военнослужащих извлечены из-под лавины в районе Рокского туннеля. Извлечены трое из пяти военнослужащих. Ведутся поиски еще двоих», – сообщает Интерфакс.
В каком состоянии находятся извлеченные из-под лавины военные не уточняется.
По первоначально поступавшей информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), машина с пятью военнослужащими попала под лавину в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскама.
Цхинвал, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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