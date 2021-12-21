Кадыров пригрозил Эрдогану

Глава Чечни Рамзан Кадыров, реагируя на открытие в Турции парка им. Дудаева обратил внимание президента страны Реджепа Эрдогана на то, что подобные действия «выглядят крайне цинично и не соответствуют образу Турции как дружественного по отношению к России государства», – сообщают СМИ.

В своем Телеграм-канале Кадыров написал, что в Грозном в ответ на действия Турции могут увековечить имя основателя запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана – Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.

По мнению главы Чеченской республики, в Турции находят убежище «бандиты и отморозки», совершившие преступления в РФ, и устраивают там сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов.

Кроме того, глава Чечни обратился к МИД России. Он указал на то, что нынешние действия турецких властей – прямая угроза для российско-турецких отношений. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», – подчеркнул Кадыров.

Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России.

Грозный, Иван Бабурин

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