В Южной Осетии под лавиной погибли двое российских военных

Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии, – сообщают РИА Новости.

В экстренных службах сообщили следующее: «Двое российских военнослужащих погибли в результате схода лавины в Южной Осетии, двое на данный момент находятся в больнице в Цхинвале».

«Пятеро военных Южного военного округа попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали. Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они были в состоянии легкой степени тяжести; начались поиски двоих других. В операции задействовали 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии», – заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Как сообщалось ранее, две лавины накрыли строение, где размещены российские военные, охраняющие Рокский тоннель Транскама.

Цхинвал, Иван Бабурин

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