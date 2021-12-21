В Южной Осетии под лавиной погибли двое российских военных

Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии, – сообщают РИА Новости.
В экстренных службах сообщили следующее: «Двое российских военнослужащих погибли в результате схода лавины в Южной Осетии, двое на данный момент находятся в больнице в Цхинвале».
«Пятеро военных Южного военного округа попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали. Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они были в состоянии легкой степени тяжести; начались поиски двоих других. В операции задействовали 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии», – заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Как сообщалось ранее, две лавины накрыли строение, где размещены российские военные, охраняющие Рокский тоннель Транскама.
Цхинвал, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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