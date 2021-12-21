Пожар в томском гипермаркете тушили более 10 часов

Почти 11 часов потребовалось пожарным для ликвидации пожара в томском гипермаркете «Лента» в Томске, – сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в гипермаркете «Лента» в Томске поступило в 15:06 (11:06 по московскому времени), в 01:57 (21:57 по московскому времени) региональное МЧС зафиксировало, что пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщает Интерфакс, из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет около 5 тыс. кв. м. Затем МЧС сообщило о локализации пожара на 3,5 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. В тушении был задействован пожарный поезд.

Как ранее сообщала пресс-служба областного УМВД, специалисты в Томске установили причину пожара в «Ленте» – поджог. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого, рассказали.

«В кратчайшие сроки участковыми по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения», – пояснили в ведомстве.

Подозреваемый уже был судим. Он сразу признался в поджоге, но не смог объяснить причины своего поступка.

По данным компании «Лента», подозреваемый был сотрудником подрядной организации и работал в торговом зале гипермаркета.

Томск, Иван Бабурин

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