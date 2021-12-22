В Красноярске задержали экс-депутата Госдумы и вице-спикера краевого заксобрания

Накануне в Красноярске задержали зампредседателя краевого заксобрания, экс-депутата Госдумы РФ прошлого созыва, члена высшего совета ЛДПР Сергея Натарова. 52-летний политик сейчас находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Пресс-секретарь губернатора края Сергей Зыблев подтвердил РЕН ТВ информацию о задержании вице-спикера регионального парламента.

По сведениям источника, задержание Натарова связано с уголовным делом, по которому проходит его сын, бывший советник губернатора края Антон Натаров. Он был задержан в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки. Позднее его отправили под домашний арест. По данным издания «Тайга.инфо», в деле также фигурировали бухгалтер красноярского отделения ЛДПР и двое местных журналистов.

В управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии информацию о задержании политика пока не комментируют.

Сергей Натаров был депутатом Госдумы прошлого созыва от ЛДПР, занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по охране здоровья. Политическую карьеру Натаров начал в 90-х годах в политических организациях и движениях тогдашнего губернатора Красноярского края, экс-секретаря Совбеза РФ генерала Александра Лебедя. В 2021 году он был избран в заксобрание края.

Красноярск, Наталья Петрова

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