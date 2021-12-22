Неполадка двигателя возникла у самолета из Москвы при посадке в Ижевске

Следователи проводят проверку в связи с инцидентом с пассажирским самолетом из Москвы в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает управление СК РФ на транспорте.

По данным ведомства, вечером 21 декабря после приземления на взлетно-посадочную полосу у самолета рейса Москва – Ижевск при торможении отказал реверс правого двигателя.

На борту находились 76 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что лайнер не выкатился за пределы ВПП, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ижевск, Наталья Петрова

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