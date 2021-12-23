ЛГБТ-активист снялся для журнала в образе бородатой Девы Марии

Представитель ЛГБТ-сообщества в парламенте Европейского Союза Риккардо Симонетти использовал один из самых главных христианских праздников – Рождество, чтобы продвинуть идею толерантности, снявшись в образе бородатой Девы Марии для квир-журнала SIEGESSÄULE.

На фотографиях изображен бородатый Симонетти в тунике и вуали, держащий на руках младенца, предположительно – Иисуса. На другой фотографии он держит ребенка вместе с другим мужчиной, который, по-видимому, представляет Иосифа, обнимающего его как «Деву Марию».

Симонетти на своей странице в Instagram написал: «Если мы проигнорируем тот факт, что Иисус не был белым, мы с таким же успехом могли бы поверить, что у Девы Марии была борода, почему бы и нет?»

Однако, как сообщается, не вся общественность оценила выходку ЛГБТ-активиста.

«Потрясающе. Очень трансгрессивно. Очень храбро. А теперь сделайте трансом Мухаммеда. Я жду», – так прокомментировал Паскаль-Эммануэль Гобри из Центра этики и публичной политики в Twitter.

В свою очередь, венгерский журналист Петер Хелтай написал в Twitter: «Терпимое и уважительное радужное сообщество не могло отпраздновать Рождество без кощунственной, бессмысленной провокации?»

Следует отметить, что название журнала SIEGESSÄULE означает Колонну Победы -памятник в центре Берлина в Большом Тиргартене на площади Большая Звезда. Колонна была построена по проекту архитектора Генриха Штрака в 1864-1873 годах как национальный памятник объединительным войнам Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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