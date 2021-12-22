В Каспийске взорвался газ в квартире многоэтажки

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире 9-этажного дома в Каспийске. Пострадали три человека, в том числе ребенок, – сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, инцидент произошел в 9-этажном доме на улице Кавказская. Газ взорвался на третьем этаже. В результате пострадали три человека, включая 10-летнего ребенка. Все они получили термические ожоги лица и рук. Пострадавших доставили в ожоговое отделение одной из больниц Махачкалы.

Как сообщили экстренный службы, «Вечером среды в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома. Пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр РКБ города Махачкала».

Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление одной квартиры.

Махачкала, Иван Бабурин

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