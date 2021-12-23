СКР возбудил дело против матери, оставившей детей замерзать в овраге

Уголовное дело об убийстве ребенка и попытке убийства второго возбуждено в отношении матери детей, найденных в овраге в селе в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Женщина оставила своих детей без одежды на морозе, один из них скончался.

Под уголовное преследование попала 43-летняя жительница села Прокудино Аткарского района Саратовской области. Подозреваемая задержана.

Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино нашли двух детей пяти и восьми лет в бессознательном состоянии. Восьмилетний мальчик скончался в больнице, за жизнь девочки борются врачи – ребенок помещен в реанимацию. По данным на утро четверга, состояние девочки остается тяжелым, сообщает пресс-служба областного правительства. Ночью ребенка перевезли из Аткарской районной больницы в одну из клиник Саратова.

По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать детей рассердилась на сына и дочь из-за того, что те не слушались ее. После этого она стала душить с помощью шарфа сначала сына, затем дочь, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем женщина вынесла детей на улицу и оставила в овраге неподалеку от частного дома, где они жили, после чего сбежала. Полицейские обнаружили беглянку в городе Энгельсе Саратовской области и доставили в следственный отдел СК РФ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью». С подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. «Следственным органом будут досконально исследованы все причины и условия, приведшие к трагедии», – говорится в сообщении СКР.

По данным прокуратуры, дети проживали в полной семье. «Семья на каких-либо учетах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по факту резонансного происшествия. По ее итогам «будет дана оценка исполнению родителями родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий», – говорится в сообщении.

Саратов, Наталья Петрова

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