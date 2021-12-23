На Кубани в массовую аварию попали 16 автомобилей

В Краснодарском крае из-за плохих погодных условий произошла массовая авария. В общей сложности повреждения получили 16 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

На Кубань пришли морозы, а в некоторых районах отмечаются обильные снегопады. Массовое ДТП произошло в Кропоткине. Причиной аварии стал сильный гололед на одном из участков дороги. Информация о пострадавших не поступала.

В ГИБДД добавили, что некоторые водители еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, и это стало одной из причин аварий. Другая причина – несоблюдение дистанции между автомобилями.

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в регионе понизится до –11 градусов, ожидается ухудшение видимости на дорогах и гололедица.

Краснодар, Зоя Осколкова

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