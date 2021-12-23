«Радио Свобода»* в Белоруссии признано экстремистским формированием

Интернет-ресурсы белорусской службы «Радио «Свобода»* внесено в список «экстремистских формирований», – сообщается на сайте Министерства внутренних дел Белоруссии.



В сообщении говорится: «Экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радыё Свабода»*.



Начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Белоруссии Вячеслав Орловский ранее объяснял, что интернет-ресурсы могут признать как экстремистским материалом, так и экстремистским формированием. В последнем случае речь идет о тех, «кто делает» ресурсы. То есть ответственность по ст. 361-1 УК (предусматривает до семи лет лишения свободы) грозит создателям, организаторам и подписчикам.

Ранее, 3 декабря, суд в Минске признал экстремистскими материалами Telegram-канал и соцсети белорусской службы радио.



Тогда же, президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода* Джейми Флай заявил, что «Радио Свобода категорически отвергает этот нелепый ярлык».

«Мы намерены продолжать предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим Лукашенко продолжает давать понять, что его пренебрежение к правде и усилия по ограничению доступа к независимой информации не знают границ», – отметил Флай.

*Организация признана в России иностранным агентом

Минск, Иван Бабурин

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