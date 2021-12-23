По итогам пресс-конференции Путина возбуждено дело за ненадлежащее теплоснабжение на Алтае

Уголовное дело по статье о халатности в связи с ненадлежащим обеспечением теплоснабжения жителей Локтевского района Алтайского края, возбудили в Следственном управлении СК РФ по региону, – сообщает Интерфакс.

Сообщается также, что возбуждение уголовного дела, возможно, стало реакцией на вопрос журналистки из Алтайского края, задавшей президенту вопрос о дороговизне угля необходимого для отопления своих домов в регионе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию следующим образом: «В этом сезоне расход угля из резерва края действительно повышенный, но сбоев не было ни разу. Вопрос был задан некорректно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают».

В СКР отмечают, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

В сообщении ведомства говорится, что по данным следствия, в начале отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения.

«Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан», – сообщают в Следственном управлении СКР по региону.

«В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы обеспечения населения теплоснабжением», – говорится в сообщении регионального Следкома.

Москва, Иван Бабурин

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