Литовские волонтеры: Мы спасли Литву от позора

Государственная служба охраны границы (ГСОГ) Литвы заявила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, обвинив при этом волонтеров местной организации Sienos Grupe в том, что они знали местонахождение беженцев, но не сообщили о них «в органы», – сообщает издание Взгляд.

В своем аккаунте ГСОГ в Facebook опубликовала следующее сообщение: «Эти люди (волонтеры,– ред.) не только, как подозревается, скрывали нелегально находившихся в Литве мигрантов и оставляли их ночевать на морозе в течение нескольких дней, но и, предполагается, сознательно не сообщили о мигрантах в правоохранительные органы».

Со своей стороны, волонтеры литовской организации Sienos Grupe, которых погранслужба обвинила в укрывательстве четырех мигрантов, заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь, чем спасли Литву от позора.

«Мы ни разу не нарушили законов Литовской республики и правил чрезвычайного положения. Мы верим, что спасли Литву от позора обнаружить в канун Рождества четырех насмерть замерзших людей в лесах якобы христианской страны», – говорится в сообщении Sienos Grupe, опубликованном в Facebook.

Также литовские волонтеры описали ситуацию, из-за которой ими оказалась недовольна погранслужба Литвы: «Наше сотрудничество с ГСОГ до этого всегда заканчивалось выдворением людей, в том числе и их семей с детьми в Белоруссию… Когда они связались с нами, они получили первичную гуманитарную помощь: когда мы впервые встретили их, один человек был босиком, у них не было палатки, и в прямом смысле слова они не могли идти. Они хотели выбраться из леса любыми способами, и у их родственников появилась мысль обратиться за временными мерами защиты в Европейский суд по правам человека».

Вильнюс, Иван Бабурин

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