На израильском озере Хула погибли около двух тысяч журавлей

Управление природы и парков Израиля сообщает, что за несколько дней на озере Хула и рядом с ним от «птичьего гриппа» погибло 1800 журавлей, большая их часть все еще находится в воде. Специалисты называют зафиксированную в последние дни массовую гибель птиц одной из самых серьезных за всю историю Израиля, – сообщает телеканал «Кан-11».

Специалисты полагают, что вирус был занесен в Израиль перелетным птицами, журавлями или пеликанами, затем он распространился по северу Израиля, включая птицеводческие хозяйства.

Жители Галилеи рассказывают о необычном поведении журавлей. У больных птиц нарушен инстинкт самосохранения, они перестают бояться людей. Телеканал «Кан-11» показал кадры, на которых можно увидеть, как журавли вплотную подходят к жилью человека.

Сообщается также, что группа школьников побывала в заповеднике Хула, где дети контактировали с больными птицами. Из-за угрозы заражения «птичьим гриппом» школьники начали получать профилактическое лечение. По информации «Кан-11», на сегодняшний день никто из детей не заразился.

Издание «Глобс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства сообщает, что за последние три дня были уничтожены 27 птичников, и еще 33 – предстоит уничтожить. Таким образом, в 60 птичниках будут уничтожены более 320 тысяч птиц. Причинен огромный экономический ущерб хозяйствам.

Власти Израиля сообщают, что вирус H5N1, известный как «птичий грипп», представляет опасность и для людей, поэтому Управление природы и парков просит граждан не прикасаться к мертвым птицам, а сообщать о них по телефону.

Впервые с «птичьим гриппом» Израиль столкнулся в 2006 году, когда произошла вспышка заболеваемости в птичниках на юге Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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