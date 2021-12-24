При пожаре в реанимации ковидного госпиталя в Астрахани погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани, где лечатся больные коронавирусом. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Сообщение о возгорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги по адресу: Началовское шоссе, 7 поступило в пожарную службу в 10:07 по местному времени (09:07 мск), информирует пресс-служба регионального управления МЧС. Спустя 14 минут пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали пациентов и персонал. Всего было эвакуировано 46 человек.

В областном главке МЧС сообщили, что в результате пожара есть пострадавшие.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, вспыхнуло оборудование для подачи кислорода, передает РИА «Новости». В то же время источник ТАСС сообщил, что причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание. В свою очередь, источник «Интерфакса» рассказал, что к возгоранию привела неисправность в системе освещения.

Астрахань, Наталья Петрова

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