В Норильске ветер сломал новогоднюю елку

В Норильске штормовой ветер сломал елку, установленную к Новому году. Об этом сообщили в городской администрации.

«Накануне силой ветра была повалена елка, установленная в Оганере, но уже в выходные подрядчик все устранит, и новогодняя елка вернется на место», – сказали в мэрии.

В городе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 22-27 метров в секунду, что соответствует сильному шторму. При скорости от 33 метров секунду природное явление можно считать ураганом.

В минувшие выходные подобное произошло в украинском Мариуполе. Главная городская елка простояла около суток, после чего не выдержала резкого порыва ветра и обвалилась. В результате инцидента никто не пострадал.

Падение главной елки в Мариуполе

Норильск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»