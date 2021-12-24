российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 декабря 2021, 11:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Норильске ветер сломал новогоднюю елку

В Норильске штормовой ветер сломал елку, установленную к Новому году. Об этом сообщили в городской администрации.

«Накануне силой ветра была повалена елка, установленная в Оганере, но уже в выходные подрядчик все устранит, и новогодняя елка вернется на место», – сказали в мэрии.

В городе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 22-27 метров в секунду, что соответствует сильному шторму. При скорости от 33 метров секунду природное явление можно считать ураганом.

В минувшие выходные подобное произошло в украинском Мариуполе. Главная городская елка простояла около суток, после чего не выдержала резкого порыва ветра и обвалилась. В результате инцидента никто не пострадал.

Падение главной елки в Мариуполе

Норильск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,