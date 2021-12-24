На Кубани объявили лавинную опасность

В горах Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода снежных лавин. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«С 18.00 24 декабря до 18.00 27 декабря 2021 г. в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. А тем, кто находится в горах, внимательно следить за изменением погоды.

Синоптики уточнили, что сход снежных лавин в горах вокруг Сочи наиболее вероятен у поселка Красной Поляны, в прибрежной зоне курорта ожидается ветер со снегом.

Краснодар, Зоя Осколкова

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