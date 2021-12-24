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Пятница, 24 декабря 2021, 15:13 мск

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В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Алтайском крае произошла авария на железнодорожном переезде. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

ДТП произошло в Кулундинском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Грузовой поезд столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом, который ехал из Барнаула в Яровое.

«Всего на оперативное событие привлекалось 19 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России: 11 человек, 4 единицы техники», – рассказали в МЧС.

По данным телеграм-канала Mash, в салоне автобуса находилось 16 человек. В результате шесть человек пострадали, трое раненных были госпитализированы.

По всей вероятности, водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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