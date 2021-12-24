В Красноярске школьник попал в больницу после нападения собак

В Красноярске бродячие собаки напали на 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в поселке Торгашино. Мальчик возвращался из школы по частному сектору. По словам очевидцев, сначала на ребенка напала одна собака, а затем присоединилась еще одна. Они порвали одежду и ранили школьника.

Подоспевшие на помощь прохожие отогнали псов и отнесли мальчика домой, где вызвали скорую. Ребенка госпитализировали.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что по факту нападения на ребенка бродячих собак проводится проверка.

Красноярск, Зоя Осколкова

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