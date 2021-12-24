Из колонии под Волгоградом сбежали двое заключенных

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Заключенных не досчитались в колонии-поселении №3. «Разыскиваются Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения, которые 23 декабря в ночное время суток совершили побег из учреждения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вязовиков был приговорен к двум годам лишения свободы за кражу, Корней отбывал срок в 3,5 года по той же статье.

По факту побега осужденных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Заключенным грозит еще до четырех лет колонии к тому сроку, который у них был назначен.

Волгоград, Зоя Осколкова

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