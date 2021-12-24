Суд оштрафовал Meta (Facebook) на почти два миллиарда рублей

Мировой суд в Москве назначил штраф IT-гиганту Meta Platforms (ранее Facebook) на сумму более 1,9 млрд. рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, – сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей», – рассказали в пресс-службе суда.

Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении – до 1/5 от выручки.

Также, РИА Новости сообщает, что в пятницу, 24 декабря, Роскомндазор обратился с исками о взыскании оборотного штрафа с Google и Facebook после вынесения неоднократных предупреждений и взыскания через суд штрафов за размещение запрещенной информации. Также в Роскмнадзоре заявили, что рассматривают возможность подачи аналогичного иска к Twitter.

Как сообщил Роскомнадзор, компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы – они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи материалов с запрещенной в России информацией.

Напомним, что ранее в пятницу в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Москва, Иван Бабурин

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