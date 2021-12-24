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Пятница, 24 декабря 2021, 19:07 мск

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В Австрии ребенок сжег бенгальским огнем два дома

В австрийском городе Фельдкирх одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества, чем спровоцировал пожар, уничтоживший два дома, – сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Как сообщает издание, пожар произошел в накануне вечером. От зажженного ребенком бенгальского огня сначала загорелась рождественская елка, а затем и весь дом, после чего пламя перекинулось на соседнее здание. Сообщается, что в ликвидации пожара участвовали 17 спецмашин и 140 пожарных.

Никто из жителей не пострадал, огонь удалось потушить, однако оба дома полностью уничтожены.

Вена, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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