В Австрии ребенок сжег бенгальским огнем два дома

В австрийском городе Фельдкирх одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества, чем спровоцировал пожар, уничтоживший два дома, – сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Как сообщает издание, пожар произошел в накануне вечером. От зажженного ребенком бенгальского огня сначала загорелась рождественская елка, а затем и весь дом, после чего пламя перекинулось на соседнее здание. Сообщается, что в ликвидации пожара участвовали 17 спецмашин и 140 пожарных.

Никто из жителей не пострадал, огонь удалось потушить, однако оба дома полностью уничтожены.

Вена, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»