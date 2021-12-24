Поверенный в делах Украины вызван в МИД России

Российское дипведомство сообщает, что в МИД РФ был вызван поверенный в делах Украины в России для заявления протеста в связи с нападением на российское консульство во Львове.

«Нападение на консульство РФ во Львове является следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды. Это опасный инцидент со стороны украинских властей. Москва рассчитывает на извинения Киева за инцидент» – сообщает МИД РФ.

Сообщается также, что генконсульство РФ направило ноту в регпредставительство МИД Украины с требованием наказать виновных в нападении на консульство во Львове.

Напомним, что во Львове в ночь с 19 на 20 февраля силами общественных организаций было предотвращено нападение радикалов на генеральное консульство РФ.

Москва, Иван Бабурин

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