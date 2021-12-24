«Эхо Москвы» оштрафовано на 1 миллион

1 млн руб. взыскал в пользу бизнесмена Евгения Пригожина с ЗАО «Эхо Москвы» и 100 тыс. руб. с Виктора Шендеровича за его высказывания в эфире радиостанции Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Также суд установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 тыс. руб. в день, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.



Как сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, в ходе процесса суд отклонил три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об отложении слушаний дела как необоснованные, исследовал все представленные доказательства и заслушал запись эфира передачи «Особое мнение», содержащую оспариваемые сведения, – пишет РБК.

Поводом для обращения в суд послужили слова Шендеровича о Пригожине в эфире передачи «Особое мнение». Согласно исковому заявлению, Шендерович назвал Пригожина «уголовником» и «убийцей».



Пригожин потребовал удалить эти сведения из публичного доступа, опровергнуть их, а также взыскать компенсацию причиненного морального вреда в сумме 5 млн. руб. с Шендеровича, а также 5 млн. руб. с учредителей «Эха Москвы».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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