Модераторы TikTok подали в суд на компанию-владельца

Коллективный иск с требованием моральной компенсации подали модераторы соцсети TikTok на владельцев сервиса – компанию ByteDance. В документе говорится, что TikTok не обеспечивает достойные условия труда, а смены модераторов длятся по 12 часов, – сообщает агентство Bloomberg.

В коллективном иске говорится, что 10 000 модераторов контента TikTok регулярно вынуждены отсматривать сцены с детской порнографией, изнасилованиями, а также с нанесением увечий животным.

Истцы заявляют, что, не смотря на серьезную психологическую нагрузку, уйти на перерыв они могут лишь три раза за смену – пообедать в течение часа и пару раз отдохнуть в течение 15 минут.

Также модераторы жалуются на то, что TikTok запрещает тратить им больше 25 секунд на просмотр одного видео, поэтому из-за большого количества роликов в сервисе работникам приходится одновременно отсматривать от трех до десяти видео.

Одна из сотрудниц TikTok, выступающая в суде от имени всех модераторов, рассказала, что из-за жестокого контента получила психологическую травму, что привело к проблемам со сном и преследующим ее «ужасными ночным кошмарам».

В коллективном иске также утверждается, что TikTok не выполняет принципы, разработанные другими крупными IT-компаниями, такими как Facebook и YouTube, а именно – не ограничивает продолжительность смен четырьмя часами и не предоставляет психологическую помощь в случае необходимости.

Вашингтон, Иван Бабурин

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