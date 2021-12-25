В Томске подожгли второй гипермаркет «Лента» за неделю

В Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента».

Как уже сообщал «Новый День», первый пожар, вспыхнувший 21 декабря на улице Елизарова, тушили около 11 часов. Здание площадью 5 тыс квадратных метров сгорело полностью. Оказалось, что магазин подожгли.

Сегодня покупатель устроил пожар в отделе пиротехники на улице Пушкина. Инцидент произошел около 16 часов 15 минут по местному времени. В это время в гипермаркете находились 650 человек. Всех их эвакуировали.

Огонь потушили за 11 минут. Площадь возгорания составила 2 квадрата.

Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Виновника задрежала полиция. Поджигателем оказался местный житель, 1994 года рождения.

В то же время, прокуратура начала проверять, достаточно ли руководство торговой организации приняло мер, чтобы обеспечить пожарную безопасность здания.

Кроме того, совместно с МЧС организована проверка требований пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий других торговых центрах Томской области.

Томск, Игорь Юров

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