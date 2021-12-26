В Башкирии более 100 населенных пунктов остались без света

В Башкирии 107 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, оборвал линии электропередач на территории 16 муниципалитетов республики.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в зоне отключения оказались около 28 тысяч человек и 21 социально-значимых объектов.

Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад.

Уфа, Игорь Юров

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