В Башкирии более 100 населенных пунктов остались без света

В Башкирии 107 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, оборвал линии электропередач на территории 16 муниципалитетов республики.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что в зоне отключения оказались около 28 тысяч человек и 21 социально-значимых объектов.
Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад.
Уфа, Игорь Юров
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