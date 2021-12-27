Теперь 15 лет «строгача»: оправданному по делу о педофилии, но в итоге осужденному историку Дмитриеву добавили срок

Петрозаводский городской суд признал историка, главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева виновным в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и незаконном хранении части оружия (ч. 3 ст. 135, п. «в» ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ранее Дмитриев получил 13 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. По совокупности преступлений 65-летнего историк приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита осужденного уже заявила, что обжалует решение суда. По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, его подзащитный не признает вину ни по одной из статей, кроме той, что связана с хранением части охотничьего ружья, передает ТАСС. Он также заявил, что защита будет ходатайствовать об отводе Верховного суда Карелии в полном составе.

Как сообщал «Новый День», Дмитриев был арестован в своей квартире в Петрозаводске в декабре 2016 года по делу о педофилии. Следствие обвинило его в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении части оружия.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, а также по статье УК РФ о развратных действиях в отношении ребенка, но признал его виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья, за что правозащитник получил 3 месяца ограничения свободы. Прокуратура требовала для правозащитника 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений. Защита настаивала на его полной невиновности и оправдательном приговоре. Дмитриев свою вину отверг. Он говорил, что делал снимки приемной дочери без одежды для фиксации состояния здоровья ребенка, чтобы подстраховаться от возможных претензий к нему органов опеки.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело Дмитриева на новое рассмотрение. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры, адвоката и родственницы приемной дочери Дмитриева.

В ходе повторного процесса в июле 2020 года Петрозаводский суд приговорил историка к 3,5 годам колонии по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении его приемной дочери, оправдав по остальным статьям. Затем в сентябре 2020 года Верховный суда Карелии увеличил срок Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Своей вины он не признал. Историк безуспешно пытался обжаловать этот приговор.

Сегодня суд приговорил Дмитриева к двум годам лишения свободы. «Учитывая приговор суда, вынесенный в 2020 году, окончательный срок наказания определен в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении СКР.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Кроме того, он обнаружил в регионе места захоронений тысяч жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Соратники историка называют его дело политическим преследованием.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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