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Понедельник, 27 декабря 2021, 16:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Удмуртии разбился вертолет Ми-2

В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2. По предварительным данным, на борту были два человека.

В экстренных службах региона сообщили, что авария произошла в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Спасатели выехали на место крушения.

Как пишут местные СМИ, на борту в момент катастрофы находились два человека, они занимались обследованием нефтепровода.

О случившемся доложил вышедший на связь командир судна. По предварительной информации, он и его пассажир при жесткой посадке не пострадали.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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