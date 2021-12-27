В Удмуртии разбился вертолет Ми-2

В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2. По предварительным данным, на борту были два человека.
В экстренных службах региона сообщили, что авария произошла в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Спасатели выехали на место крушения.
Как пишут местные СМИ, на борту в момент катастрофы находились два человека, они занимались обследованием нефтепровода.
О случившемся доложил вышедший на связь командир судна. По предварительной информации, он и его пассажир при жесткой посадке не пострадали.
Ижевск, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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