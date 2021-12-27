Две собачницы покусали друг друга во время выгула своих питомцев

Выгул собак для двух жительниц немецкого Айзенаха (Тюрингия) закончился синяками, покусами и повесткой в суд, – сообщает Deutsche Welle.

Немецкое издание сообщает, что конфликт произошел после того, как 27-летняя хозяйка двух собак увидела, как 51-летняя женщина, также выгуливающая пса, начала бить животное. Молодая собачница подошла к агрессивной фрау и сделала ей замечание на предмет того, что так собаку воспитывать нельзя, а также напомнила об ответственности за жестокое обращение с животными. Дама в возрасте начала ругаться в ответ. В результате между двумя любительницами собак завязалась драка. В какой-то момент женщина постарше упала на землю и впилась зубами в икру младшей.

Что характерно, во время драки хозяек их собаки удивленно наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь в конфликт двух фрау.

Теперь, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию, женщины предстанут перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений. Пока не говорится, будет ли привлечена одна из них к ответственности еще и за жестокое обращение с животными. Если суд примет такое решение, то женщину ждет серьезный штраф. В Германии действует Закон о защите животных. Такие формы дрессировки, как обучение собак с применением издевательских способов, натравливание их на других животных, дрессировка на злобу, проведение собачьих бое и другое караются штрафом до 25 тысяч евро.

Берлин, Иван Бабурин

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