Более 500 сотрудников мэрии Стамбула обвинены в связях с террористами

МВД Турции заявило в понедельник, 27 декабря, что 455 сотрудников мэрии Стамбула подозреваются в связях с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, и 102 – с другими леворадикальными организациями, которые считаются в Турции террористическими, – сообщает РИА Новости.

В заявлении турецких правоохранителей говорится: «Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников мэрии Стамбула, на которых поступали жалобы в связи с их связями с рядом террористических организаций».

Со своей стороны член основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о своем несогласии с заявлением турецких силовиков.

На своей странице в Twitter Имамоглу написал: «Я вместе со своими товарищами, которые служат Стамбулу, их 86 тыс. Я не дам ущемить их права. Давайте до конца бороться с теми, кто виноват. Но пусть те, кто атакует нашу семью – мэрию Стамбула, знают, что они столкнутся с неожиданными единством и силой».

По словам мэра Стамбула, сначала МВД «называет число подозреваемых и выносит приговор, а затем начинает расследование». Также он обратил внимание на то, что процедура найма сотрудников мэрии включает их проверку и со стороны МВД.

Анкара, Иван Бабурин

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