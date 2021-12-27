Во французском Руане медики объявили бессрочную забастовку

Сотрудники скорой помощи университетской больницы Руана в понедельник, 27 декабря, начали бессрочную забастовку в знак протеста против ухудшения условий их работы и нехватки человеческих ресурсов.

Как заявил агентству AFP секретарь отделения Национального профсоюзного центра (CFDT) университетской больницы Руана Фредерик Луи: «В понедельник утром количество бастующих составило 100% персонала».

В свою очередь, руководство медучреждения оценило количество бастующих в 24% от общего количества работников.

«У нас среди забастовщиков числится 38 человек из 158 сотрудников службы. Это очень важно», – сказал заместитель генерального директора университетской больницы Руана Бертран Казеллес.

С другой стороны, по словам Фредерика Луи, разница в цифрах, предоставленных руководством больницы, объясняется тем, что чиновники учитывают весь персонал, включая лиц, не осуществляющих медицинский уход.

«Из-за трудностей с набором персонала, в больнице «закрыто» около пятидесяти коек, при этом не заполненными остаются около сорока вакансий медсестер», – говорит профсоюзный лидер.

Париж, Иван Бабурин

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