В США за время празднования Рождества было застрелено почти 130 человек

В рождественские праздники в США в результате перестрелок погибли 129 человек, еще 248 американцев получили ранения, – сообщает портал Gun Violence Archive.

Отмечается, что всего в США в период с 24 по 26 декабря было зафиксировано 298 смертельных случаев, связанных с огнестрельным оружием. При этом больше всего летальных исходов зафиксировано 25 декабря.

В субботу, 25 декабря, в Соединенных Штатах были убиты 52 человека, 69 оказались ранены. В канун Рождества в перестрелках погибли 47 человек, еще 104 получили ранения.

23 декабря в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате чего четыре человека были ранены, еще один получил травму, скрываясь с места нападения.

В тот же день стрельба произошла в одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса, там были убиты два человека и еще один получил ранение. Около полудня в магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы. В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу.

Вашингтон, Иван Бабурин

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