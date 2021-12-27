В Краснодаре без отопления остались десятки тысяч человек

По причине утечки на магистральном теплопроводе более 40 тысяч жителей Карасунского округа в Краснодаре остались без отопления вечером в понедельник, 27 декабря, – сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве рассказали, что информация об аварии поступила в 20:55 по московскому времени. Утечка произошла на магистральном теплопроводе подземного залегания диаметром 600 мм.

Сообщается, что без теплоснабжения остались 223 многоквартирных дома в Карасунском округе Краснодара, в которых проживают 42 тысячи жителей, в том числе 13 тысяч детей. Также там расположено 32 социально-значимых объекта.

Причина утечки называется износ теплопровода. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к 03:00 по московскому времени 28 декабря.

Краснодар, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»