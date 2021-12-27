Клиенты Сбербанка столкнулись с неполадками в работе мобильного приложения

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе интернет-сервисов и мобильного приложения Сбербанка в понедельник, 27 декабря, – следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающим сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 22.30 мск. зафиксирована 851 жалоба. По данным портала, проблемы в работе приложений Сбербанка наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах страны.

Больше всего жалоб поступает на мобильный банкинг (40%), онлайн-банкинг (24%).

Москва, Иван Бабурин

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