Украинских футболистов оштрафовали за интервью на русском языке

Футбольный клуб «Верес» из Ровно был оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) за нарушение пункта регламента, который обязывает давать интервью на украинском языке, – сообщает пресс-служба ФК «Верес».

Сообщается, что нарушение языкового регламента было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо» Киев, когда игрок «Вереса» дал послематчевое интервью на негосударственном языке. Размер штрафа не уточняется.

Клуб объявил, что готов организовать курсы украинского языка для своих представителей, однако подчеркнул, что это решение не касается иностранцев – только граждан Украины.

После инцидента президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что теперь представители клуба будут разговаривать с журналистами только на украинском языке.

«Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт, публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ, он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке», – заявил Надеин.

Киев, Иван Бабурин

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