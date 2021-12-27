Обнаружен потерпевший аварию вертолет Ми-2

В Удмуртии обнаружено место аварийной посадки вертолета Ми-2. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ пилот и пассажир переданы медикам.

Ранее сообщалось, что обследовавший нефтепровод вертолет Ми-2 упал в Удмуртии, на борту находились два человека. Позже пилот вышел на связь.

Следует напомнить, что информация о жесткой посадке вертолета Ми-2 поступила в 14.15 (мск). По предварительной информации, вертолет вылетел в 12:00 (мск) с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.

Отмечается, что экипаж потерпевшего аварию вертолета Ми-2 искали 300 человек и 80 единиц автотранспорта.

Ижевск, Иван Бабурин

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