В Новосибирске у 80-летней старушки обнаружили арсенал оружия и взрывчатки

В квартире 80-летней жительницы Новосибирска обнаружен арсенал оружия и взрывчатки. В незаконном хранении подозревают родственника пенсионерки.

Местная жительница помогала делать ремонт пожилой родственнице и обнаружила обувные коробки, в которых были упакованы пистолеты, наручники, патроны и устройства с проводами. О находке она сообщила в полицию, пишет портал NGS.ru.

Правоохранители изъяли и направили на экспертизу боевой пистолет Макарова, два газовых пистолета 9-го калибра – Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов и 20 электродетонаторов мгновенного действия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Предполагается, что оружие в квартире пенсионерки хранил ее родственник. После допроса его отправили под домашний арест.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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