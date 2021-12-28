В Краснодаре рабочий избил пенсионерку и вставшего на ее защиту прохожего

Краснодарский рабочий бросился с кулаками на пожилую женщину, сделавшую ему замечание. Бросившийся на ее защиту прохожий тоже попал под тяжелую руку и оказался в больнице.

Очевидец опубликовал видеозапись происшествия в сообществе «ЧП Краснодар» и рассказал подробности происшествия. Двое рабочих решили спилить акацию около жилого дома между школами №70 и №52. Мужчины приехали на КамАЗе и решительно взялись за дело.

Живущая в доме пенсионерка попросила рабочих показать разрешение на спил дерева и попросила не бросать ветки и обрубки в ее палисадник. Рабочие сначала разразились матерной бранью, а потом один из них дважды ударил женщину кулаком по голове.

Прохожий встал на защиту женщины, но рабочий повалил его на землю и принялся бить руками и ногами. Пострадавший доставлен в больницу с переломом руки.

Пострадавшие пожаловались в полицию, и ведомство начало проверку обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Краснодар, Наталья Рязанова

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