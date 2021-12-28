На Ставрополье мужчина с автоматом взял заложников в больнице

В Ставропольском крае произошел захват заложников. Преступника удалось обезвредить. По предварительным данным, никто не пострадал.
Инцидент произошел в районной больнице в городе Светлограде. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленник был вооружен автоматом.
Силовики уже обезвредили преступника. Предположительно, инцидент произошел на фоне бытового конфликта.
Позже стало известно, что захватчик открыл стрельбу. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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