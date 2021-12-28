В Кабардино-Балкарии мужчина на квадроцикле упал в ущелье

В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем рухнул в ущелье. На место выехали спасатели-альпинисты. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона.
Инцидент произошел в Зольском районе Кабардино-Балкарии. «На смотровой площадке плато «Канжол» в ущелье с высоты 300 метров упал квадроцикл с водителем», – сказал собеседник агентства.
На место происшествия направлены альпинисты Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Нальчик, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube