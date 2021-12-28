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Вторник, 28 декабря 2021, 16:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Кабардино-Балкарии мужчина на квадроцикле упал в ущелье

В Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем рухнул в ущелье. На место выехали спасатели-альпинисты. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в Зольском районе Кабардино-Балкарии. «На смотровой площадке плато «Канжол» в ущелье с высоты 300 метров упал квадроцикл с водителем», – сказал собеседник агентства.

На место происшествия направлены альпинисты Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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